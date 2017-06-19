В Перми вышла книга о городах-побратимах
В Перми презентовали книгу «Пермь - Дуйсбург: история промышленных городов в 20-30-е годы XX века». Авторы проекта провели параллели между городами-побратимами в культурной жизни, промышленности, инфраструктуре, транспорте, архитектуре и спорте. В издание вошли фотографии и документы периода с 1923 по 1938 годы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Экономику края поддержит «Россельхозбанк»
В Прикамье подвели итоги ЕГЭ по математике
В Перми горели цистерны с нефтепродуктами
Ни дня без урагана?
«ЗАЗератти», или Нас не догонишь
«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым
На Воткинской ГЭС прошли антитеррористические учения
Трактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителей
Нефтяников захватил дух соревнования
В Перми обсудили ситуацию с промышленной безопасностью
Добавить комментарий: