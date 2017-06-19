Ни дня без урагана?
В МЧС объявили об очередном штормовом предупреждении. В течение дня в крае возможны сильный ветер, ливни, грозы и даже град. При этом должно быть относительно тепло. Уточненный прогноз узнаем у специалиста ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова.
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