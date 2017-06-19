Ни дня без урагана?

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться 28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд - за четыре месяца сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса!