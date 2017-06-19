«ЗАЗератти», или Нас не догонишь

Между Соликамском и Березниками прошел праздник скорости и адреналина - Первый этап Чемпионата Пермского края по драг-рейсингу в аэропорту «Березники». В шести классах выступили 29 гонщиков из разных городов Прикамья, а также Уфы, Тюмени, Воткинска. Звездой заездов стал пермяк Юрий Сажин на своем «ЗАЗератти» - «запорожце», переделанном в гоночную машину, – он занял три первых места: в классах FSA, FSB и Unlimited. Напомню, драг-рейсинг - гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра (или 1/4 мили).