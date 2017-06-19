«Светлый путь» оказался не таким уж и светлым
Правоохранители задержали сотрудницу и директора агентства недвижимости «Светлый путь». Женщин подозревают в серии эпизодов мошенничества, которые совершались с лета 2016 года.
Кирилл Шенкуров, начальник отделения ОСО УР УМВД России по г.Перми: "Искали клиентов через сети интернет или по объявлениям, находили клиентов, предлагали свои услуги в том, что они будут сопровождать сделку, помогать оформлять документы, подыскивать жилье".
Подозреваемые искали клиентов в интернете, предлагали свои услуги по поиску жилья, оформляли документы, а затем похищали по 400-450 тысяч рублей у каждой из жертв. Пока удалось установить лишь трех потерпевших. В офисе и по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, изъята документация, бухгалтерия, оргтехника. Сейчас правоохранители ищут других пострадавших от рук мошенниц.
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