На Воткинской ГЭС прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли на Воткинской ГЭС.

Вводная - маломерное судно на большой скорости направляется в сторону плотины. Диверсанты не знали, что их манёвры в охранной зоне Воткинской ГЭС уже давно попали в поле зрения наблюдателей, которые при помощи специальной аппаратуры могут вести наблюдение за подозрительными объектами на очень большом расстоянии.

- Это радар. Мы видим объект, это кораблик, который вон там болтается …

В итоге замысел террористов по высадке аквалангистов проваливается - их своевременно перехватывают, а уже после этого обезвреживают тех, кто остался на катере и пытался прорваться к плотине.

Противостояние вторжению проходит совместными силами разных подразделений - таков замысел масштабных антитеррористических учений "Кама-2017". И первый этап - на водных подступах к плотине.

Второй этап учений проходит уже на суше. В разных местах злоумышленники пытаются прорваться на Воткинскую ГЭС, но здесь их уже ждут!

Несколько вооружённых людей намерены проникнуть за ограждение для совершения теракта. Однако и здесь их замысел терпит неудачу. Охрана объекта реагирует вовремя - часть нападавших ликвидируют, часть удаётся захватить.

Евгений Ильин, советник председателя национального антитеррористического комитета РФ: "Мы проверяем не только действие технических средств, не только технологии обеспечения безопасности, но и взаимодействие силовых структур, ФСБ, МВД, национальной гвардии, МЧС".

Таким образом, ведомственной охране приходит помощь с разных сторон. ГЭС - объект стратегический, оснащённый современным оборудованием, диверсия на котором может нанести серьёзный ущерб по разным направлениям. В первую очередь мирному населению.

Александр Клопов, заместитель генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»: "Те решения, которые будут у нас сегодня отработаны, мы их будем внедрять, и это в целом повысит систему безопасности энергетики в Российской Федерации".

Подобные учения компания "РусГидро", в состав которой входит Воткинская ГЭС, проводит регулярно, обозначив одним из своих приоритетов надёжную и безопасную работу гидроэлектростанций.