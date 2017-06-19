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Трактор с кондиционером: «Агрофест-2017» представил новинки отечественных производителей

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трактор

В окрестностях Перми завершился «Агрофест» - масштабный сельскохозяйственный форум. Здесь было очень много больших и ярких событий, но следующий материал исключительно о технике отечественного производства.

По количеству техники на один квадратный метр поле рядом с деревней Фролы бьет все рекорды. Более 200 машин от 40 российских и зарубежных производителей. Прикамский «Агрофест-2017» начинается с большой технической выставки.

Особая гордость нынешней выставки - трактор Versatile 2375. Мощность 375 лошадиных сил и 8 колес уже в базовой версии.

Комбайн и трактор сейчас выбирают как хороший автомобиль, и смотрят уже не только на соотношение расхода топлива и производительности, но и комфорта в обслуживании. Здесь уже в базовой комплектации есть кондиционер, дополнительный отопитель, аудиоподготовка. Хоть сейчас сел и поехал.

Новейший трактор сегодня собирается исключительно из российских комплектующих. Проблем с обслуживанием и запчастями точно не будет. Плюс ко всему покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку.

Олег Кончев, ведущий менеджер по региональным продажам завода «Ростсельмаш»: "На данный момент все сельхозтоваропроизводители могут приобрести данный трактор с дополнительной скидкой от производителя - 15 %".

Линейка техники «Ростсельмаш» сегодня может закрыть потребности всего цикла сельскохозяйственного производства. При этом универсальность базовых машин делает эксплуатацию именно этой марки особенно выгодной.

Альберт Юсупов, начальник отдела продаж Пермского филиала ЗАО «Тюменьагромаш»: «Ростсельмаш» на сегодняшний день ежедневно идет вперед большими шагами, мы видим это на качестве техники. И цена, на данный момент техника «Ростсельмаш» самая выгодная по отношению к другим производителям.

Свой подборщик руководитель хозяйства Ольга Власова забирает прямо с выставки. Покупка недешевая, так что к выбору подходили основательно. Но как показывает практика, конечный результат стоит того.

Ольга Власова, руководитель хозяйства: "Всегда хотелось корма заготовлять еще лучшего качества и высшего!".

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика, в Перми

Опубликовано: 19.06.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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