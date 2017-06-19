Нефтяников захватил дух соревнования

Полазненский нефтепромысел в этом году стал площадкой уже 48-го конкурса профессионального мастерства рабочих предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь». Стоит отметить, что на этот раз номинаций стало больше, а задания сложнее. Это требование времени и технического прогресса.

148 участников. 11 номинаций. Для каждой специальности - своя отдельная площадка. За звание лучших соревнуются электрогазосварщики и операторы, слесари и машинисты.

Основные теоретические испытания участников прошли накануне конкурса. Теперь они применяют все свои знания на практике. По сути, эти действия они делают ежедневно, правда, здесь все происходит на время и под пристальным взором судей.

В этом году добавили две новые номинации. Впервые конкурс проводится по профессиям «Машинист технологических насосов» и «Спасатель нештатных аварийно-спасательных формирований». Последние разворачивали пожарные рукава, тушили пожар и ликвидировали последствия разлива нефти, а также оказывали помощь пострадавшим.

Александр Филимонов, председатель судейской комиссии по специальности «Спасатель нештатных аварийно-спасательных формирований»:"Принято решение, что спасатели должны участвовать в конкурсе. Эта наша повседневная деятельность. То есть нештатное аварийно-спасательное формирование проходит обучение по выполнению указанных упражнений".

Одно неверное движение или лишняя секунда - и баллы снимаются. Соревновались участники почти весь день. Кульминация - оглашение результатов и торжественное награждение.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Даже люди с большим жизненным опытом, богатым производственным опытом, так же, как дети, радуются достижениям, победам и стремятся к лучшему. Молодежь, видя старания старших, тоже подтягивается и старается показать свои способности".

Игорь Исаев участвует в конкурсе во второй раз. В прошлом году он завоевал 2-е место, в этом - почетное первое.

Игорь Исаев, оператор пульта управления в добыче нефти и газа 5 разряда ЦДНГ №2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Эмоции пока непонятные. Пока не могу поверить в это. Главное - уверенность в себе, не думать о плохом, настроиться".

В этом году больше всех отличись участники 1, 2, 4 и 7 цехов. А победителям расслабляться рано. В августе часть из них отправится на международный лукойловский конкурс профессионального мастерства в Астрахань и Волгоград.