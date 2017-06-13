В Усолье прошёл международный фестиваль «Звоны России»

В Усолье прошёл 12-й международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». В этом году он был посвящён 205-летию Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, 100-летию освящения Белогорского монастыря, а также юбилейным датам Строгановской династии. Среди участников - десятки звонарей из разных городов России, а также - впервые - из Лондона.

Площадкой для проведения фестиваля традиционно стала территория историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». Как признаются гости, место уникальное, вокруг которого течёт Кама, отчего звон растекается по водной глади и слышен далеко по округе. Считается, что звук колокола не только доставляет удовольствие слушателям, но и очищает воздух.