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← Гран-при фестиваля «Щит России» отправился в Калининград

В Усолье прошёл международный фестиваль «Звоны России»

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звон

В Усолье прошёл 12-й международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». В этом году он был посвящён 205-летию Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, 100-летию освящения Белогорского монастыря, а также юбилейным датам Строгановской династии. Среди участников - десятки звонарей из разных городов России, а также - впервые - из Лондона.

Звоны России

Площадкой для проведения фестиваля традиционно стала территория историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». Как признаются гости, место уникальное, вокруг которого течёт Кама, отчего звон растекается по водной глади и слышен далеко по округе. Считается, что звук колокола не только доставляет удовольствие слушателям, но и очищает воздух.

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 13.06.2017 в 11:17 в рубрике - Вести Пермь

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