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Гран-при фестиваля «Щит России» отправился в Калининград

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Щит России

Гран-при фестиваля военно-патриотических программ "Щит России"отправился в Калининград. В этом году на 20-й - юбилейный конкурс прислали рекордное число работ со всей страны от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного.

Самые долгие овации - и гран-при фестиваля «Щит России» 2017 уезжает в Калининград. Трогательный ролик о нелегких буднях подразделений Росгвардии победил со значительным перевесом во время итогового голосования. В нем дочь пишет сочинение о службе своего отца.

Долгачев

 Получать приз вышел Николай Долгачев, возглавляющий ГТРК "Калининград", в прошлом специальный корреспондент федеральных "Вестей". Это первая серьезная победа самого западного региона России.

 Еще один «специальный корреспондент» фестиваля   Александр Сладков уже много лет возглавляет оргкомитет. Военный обозреватель ВГТРК, один из первых, несколько лет назад отметил один из репортажей, рассказывающий о бессмертном полку. Сейчас в нем шагают миллионы.

Сладков

 Александр Сладков, председатель оргкомитета фестиваля «Щит России 2017», вспоминает: "Я не говорю, что мы имеем отношение к родению этого движения. Но тем не менее - здесь, в Перми, на "Щите России" он появился впервые".

 На этом фестивале было много других пограничных точек - Калининград, Дальний Восток, Юг России, и даже ближнее зарубежье - Армения и Белоруссия. На одной площадке фестиваля «Щит России» поговорить о патриотизме собрались радио и теле журналисты.

  Сабитов

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, отмечает: "Фестиваль превзошел все наши ожидания. Когда-то это было 100 работ, потом 200, сегодня уже более 500 работ, только телевизионных, не говоря уже о радийных. Снгодня тема военно-патриотического воспитания имеет особое значение".

 Три дня напряженной работы - сотни теле- и радиорепортажей, авторские и тематические передачи. Жюри предстояло выбрать лучших, кто раскрывает своим зрителям и слушателям сложные значения самых простых слов - патриотизм, родина, история и многое другое.

Щит России

 Все работы получили заслуженные призы и отправились обратно в регионы России. Чтобы рассказать о самом главном простыми словами.

Артём Казин

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 13.06.2017 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

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