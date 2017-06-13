«Пермское Яркое»: все краски карнавала
Участие в центральном событии Дня города - карнавальном шествии - приняли более 2 тысяч артистов. В составе колонны 6 тематических коробок: 95-летие Пермской галереи, 345-летие со дня рождения Петра I, 80-летие Театра кукол, Современная Пермь, а также Год экологии в России, Чемпионат мира по футболу.
На часах без пяти двенадцать. Перекресток у ЦУМа уже наполнился зрителями. Артисты готовы к шествию. Через несколько минут здесь стартует самый грандиозный карнавал этого года – «Пермское яркое».
Во главе шествия – Пермский губернский военный оркестр. Хозяева «Пермского яркого» - карнавальные маски. А в первой коробке сам Петр I. Кстати, 9 июня ему исполнилось 345 лет. Сегодня он прибыл в Пермь со всей своей свитой.
Петр I, актер: "Наша коробка представлена моряками, свитой Петра I, рабочими. Это моя работа – отдавать приказы, чтобы город процветал".
Организаторы в этом году подготовили 6 тематических коробок, вокруг которых происходит настоящее театрализованное действие с героями. Посвящены коробки самым важным событиям жизни не только города, но и страны.
Одна из коробок карнавала представляет Пермскую художественную галерею. Здесь кладезь культуры, которую она в себя вобрала. Пермские боги, ожившие полотна - шоу грандиозное.
А еще карнавал посвящен Году экологии в России, 80-летию Театра кукол. Еще одна коробка – «Яркий город» - символизирует современность.
С футбольными мячами здесь разминаются не только парни, но и девушки. Ровно 367 дней осталось до начала Чемпионата мира по футбола. Эта спортивная коробка посвящена этому мероприятию. И каждый здесь уверен, что победит, конечно, Россия.
С погодой сегодня повезло. Дождя нет, тепло. Ощущения, что здесь собрался весь город, а самое главное – у всех этих людей прекрасное настроение.
Конечно, это яркое пятно только начало празднования Дня города. В течение дня будет масса всего интересного для жителей и гостей города.
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