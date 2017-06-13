«Почётный гражданин» - звание обязывает

В Пермской мэрии состоялся прием почетных граждан, организованный в честь Дня России и Дня города. Глава Перми Дмитрий Самойлов и председатель городской думы Юрий Уткин рассказали о проделанной работе, поделились планами на будущее и обсудили с именитыми гостями задачи, которые сегодня стоят перед властью.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "А сегодня, конечно, это День города, 294 года, с одной стороны это серьезная дата, которая очень многих привлекает посмотреть историю нашего города, историю промышленных предприятий и историю каждой организации, где вы работаете".

В День города состоялась традиционная церемония присвоения звания Почетный гражданин Перми. В этом году этой чести удостоится управляющий директор одного из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России «Редуктор-ПМ» Николай Семикопенко, за значительный вклад в социально-экономическое развитие города и достижение высоких результатов в области российского вертолетостроения.

Николай Семикопенко, управляющий директор АО «Редуктор-ПМ»: "Всю жизнь думал и сейчас в настоящем ощущаю, что признание людей, с которыми живешь и работаешь, для меня наиболее весомое, всегда было и есть. Поэтому очень волнительное событие для меня, важное и ощущаю не только, как событие, но ещё и некое обязательство, некие такие моменты, которые надо делать в дальнейшем для города, в котором я живу".