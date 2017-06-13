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Елисаветинское наследие: Пермь присоединилась к созданию единого паломнического маршрута

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Елизавета

Пятый Московский форум «Елисаветинское наследие сегодня» продолжает работу в Перми. На форуме идет работа по созданию единого паломнического маршрута, объединяющего места памяти представителей царской семьи. К обширной географии маршрута присоединился и Пермский край.

Продала все свои драгоценности и купила усадьбу, в которой разместилась обитель милосердия. Речь о Елизавете Романовой, сестре последней русской императрицы. Игумения Мария выступает с докладом о судьбе княгини на форуме «Елисаветинское наследие сегодня».

Игумения Мария (Воробьева): "Она пожизненно жила по этому принципу - спешите делать добро. Даже взять Андрей Рудинкин, кучер погиб, ну кто же виноват, она не оставляла его всю жизнь, его семью".

форум

История тесно связала Прикамье и Романовых. Ротонда построена к визиту Александра Первого, в честь самой Елизаветы Федоровны названа больница. Примеров много.

Королёвские номера, пожалуй, самое известное романовское место в Перми. Здесь сто лет назад располагалась гостиница, из которой был можно сказать похищен великий князь Михаил Александрович, брат Николая Второго. Теперь в этом  здании расположено общежитие Театра оперы и балета.

Расстреляли ли чекисты, доподлинно неизвестно. Останки до сих пор ищут, теперь даже официально Следственным комитетом. Не забывать и не замалчивать - об этом говорили сегодня многие.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы должны помнить трагические страницы истории, которые весь Урал и Пермский край в частности, сыграл в судьбе династии Романовых. Должны не только помнить, но и увековечивать эту память, рассказывать об этом детям и внукам".

Показать жизнь и трагедии царской семьи в начале 20 века. Для этого просветители предлагают создать паломнические маршруты. У самой Елизаветы Федоровны таких было 36, в 1914 году она побывала в Белогорском монастыре и Успенском соборе в Перми.

Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Нам очень хотелось бы познакомить россиян с елизаветинскими маршрутами, с теми святынями, которые она считала должен посетить каждый православный человек".

Возможно, паломники приедут и к новому памятнику Елизавете в Перми. О том, что он появится в ближайшее время, заверил глава региона Максим Решетников.

Мефодий

Мефодий, миитрополит Пермский и Кунгурский: "Ее труд, ее дела милосердия, которыми она вызвала такое почитание еще при жизни, заслуживает почитания и после мученической смерти".

Накануне в честь Елизаветы освятили придел в Крестовом храме святителя Митрофана Воронежского в Перми. Закончится форум богослужением в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.

Метки: в Перми, Общество, в России

Опубликовано: 13.06.2017 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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