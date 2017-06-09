В яблочко!

Соревнованиями по стрельбе из малокалиберного оружия среди допризывной молодежи завершился учебный год местного отделения ДОСААФ. Меткость демонстрировали 57 спортсменов из Перми и Чусового. Победителями стали Алексей Бантиков, Ярослав Данич и Никита Баяндин. Всего за этот учебный год тир ДОСААФ в Свердловском районе провёл 16 турниров по стрельбе из малокалиберного, пневматического оружия, арбалета и практической стрельбе. Более 500 человек выполнили нормативы массовых разрядов, 10 теперь проходят судейскую практику, до сотни ребят увлеклись стрельбой и приступили к постоянным занятиям.