← Главное - относиться к погоде с юмором
Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад →
В яблочко!
Соревнованиями по стрельбе из малокалиберного оружия среди допризывной молодежи завершился учебный год местного отделения ДОСААФ. Меткость демонстрировали 57 спортсменов из Перми и Чусового. Победителями стали Алексей Бантиков, Ярослав Данич и Никита Баяндин. Всего за этот учебный год тир ДОСААФ в Свердловском районе провёл 16 турниров по стрельбе из малокалиберного, пневматического оружия, арбалета и практической стрельбе. Более 500 человек выполнили нормативы массовых разрядов, 10 теперь проходят судейскую практику, до сотни ребят увлеклись стрельбой и приступили к постоянным занятиям.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Главное - относиться к погоде с юмором
Открытие пляжного сезона намечено на 15 июня
Жители Закамска намерены оспорить тарифы через суд
Чудеса в тебя верят, или Большое детское «спасибо»!
Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца
В Перми прошел юбилейный концерт «Свет Белой горы»
«Всем лесам лес»: галерея достала из запасников шедевры Шишкина
Есть ли спорт в глубинке?
Список дел: и.о. губернатора представил программу развития региона
Впервые за 17 лет в Прикамье пройдут выборы губернатора
Добавить комментарий: