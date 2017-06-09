Главное - относиться к погоде с юмором

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Пляж возле реки Камы на днях стал местом съемок очередного клипа пародийного дуэта «Боня и Кузьмич». Артисты решили посмеяться над холодным пермским летом. Видео ребята сняли на знаменитую песню Софии Ротару «Вот и лето прошло». В кадре они пытаются загорать в одежде. Боня надела поверх яркий купальник, а Кузьмич ходил по пляжу в шапке-ушанке и теплой куртке. "Когда лето не идет к нам, мы сами идем за летом" – такой надписью артисты сопроводили публикацию.
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