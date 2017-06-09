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Открытие пляжного сезона намечено на 15 июня

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пляж

В Перми началась проверка пляжей. Готовность мест массового отдыха у воды к летнему сезону оценила специальная комиссия. В нее вошли представители Госинспекции по маломерным судам МЧС России, городской службы спасения, управления Роспотребнадзора. Специалисты проверили уровень благоустройства пляжей, наличие спасательных постов, специального оборудования и бонового ограждения.

Юрий Губин, заместитель начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В данный момент пока не произведено водолазное обследование дна в Кировском районе, в виду того, что вода высокая и пляж как таковой пока отсутствует, он затоплен. Как только вода спадет, его осмотрят, и также будет допущен к эксплуатации".

спасательная

Вне зависимости от погоды официальное открытие пляжного сезона намечено на 15 июня. Проверка продлится два дня, после чего будут подписаны акты приемки в эксплуатацию этих территорий. В краевой столице создано 5 организованных мест массового отдыха у воды: по линии улицы Кировоградской в Кировском районе, правобережье Камы в Ленинском районе, Мотовилихинский пруд, пляж «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе, левый берег Сылвы в поселке Новые Ляды. И везде одна и та же проблема - качество воды оставляет желать лучшего.

купаться запрещено

Эльвира Миншакирова, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, пояснила: "Пробы воды отобраны до начала купального сезона, и вода не соответствует нормативам по химическому составу, что определяется погодными условиями и расположением водоема".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.06.2017 в 14:31 в рубрике - Вести Пермь

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