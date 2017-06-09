Жители Закамска намерены оспорить тарифы через суд

В Перми через суд намерены оспорить тарифы на тепло в Кировском районе. 9 июня дело рассмотрит административная коллегия Пермского краевого суда, сообщает издание «Аргументы и факты». На заседании заслушают доводы пермских ТСЖ о недействительности тарифов, установленных для потребителей в 2015 году. Новые тарифные решения для трех десятков домов Кировского района приняли в связи с модернизацией Закамского теплового узла, после запуска которого у жителей 33 домов в Закамске тариф повысили почти на 57%. Такой рост платы за отопление и горячую воду энергетики объяснили увеличением затрат на реализацию программы установки индивидуальных тепловых пунктов. Ранее суды первой апелляционной инстанций оставили без рассмотрения по существу вопрос о законности установленного тарифа, сославшись на то, что к моменту рассмотрения истёк срок действия. Верховный Суд посчитал, что такая позиция не соответствует закону. Теперь вопрос об обоснованности тарифа будет снова рассматриваться в судах первой инстанции по существу. Заседание коллегии начнётся 9 июня в 11.00 по адресу: Екатерининская, 33.