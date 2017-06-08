Пермяки увидят парад яхт
10 июня на набережной пройдет парад яхт. В полдень начнется культурно-развлекательная программа второй «Субботы на набережной». Пермяков и гостей города ждут спортивные тренировки, интеллектуальные игры, уличный спектакль, выставка ретро-автомобилей. В течение дня можно будет посетить интеллектуальные игры и ремесленный ряд. Завершится субботний день концертом «Кубок юмора», хедлайнером которого станет команда КВН Пермского края «Сборная бывших спортсменов». Ну, а самым зрелищным событием должна стать гонка яхт.
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