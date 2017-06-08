В Перми открылся Фестиваль сказок для детей. Организует его Пермский дом народного творчества «Губерния». Фестиваль проводится уже в седьмой раз, и каждый год разная тема. Тема этого года "Серебряные сказки". В творческих выступлениях участников, а это 12 любительских театральных коллективов, по- новому зазвучат произведения известных авторов Серебряного века - Саши Черного, Михаила Зощенко, Александра Грина, Павла Бажова и других.

Ульяна Лешковская, преподаватель теоретических дисциплин ДМШ №3 г.Перми: "В современном мире дети настолько рационализированы, поэтому добавить элемент чудес в жизнь никогда не помешает. Кроме того, здесь очень много предложений творческих, они могут проявить свою активность в самых разных аспектах".

Открылся фестиваль музыкальной сказкой "Уроки вежливости на Вишневой улице" от Театра танца Mix Modern и эстрадно-театральной студии "Озарение".

В рамках конкурсной программы коллективы и исполнители представят собственное прочтение и интерпретации сказок, былин, легенд, стихотворений, покажут музыкальные, драматические и кукольные спектакли.

Наталья Кожанова, организатор Фестиваля сказок: "Сказки очень разные: волшебные, о животных, страшилки. И вот чтобы это сказочное слово зазвучало в современной культуре, был придуман Фестиваль сказок".

В программе фестиваля пройдет игра-путешествие "Танго с коровами" по мотивам одноименного произведения Василия Каменского, мастер-классы по изготовлению пальчиковых куколок и памятных сувениров.

А еще в программе спектакли гостей Фестиваля сказок - театра кукол "Туки-Луки", монотеатра "Светлячок", коллектива "Комната Сказок", студентов Краевого колледжа искусств и культуры.

Вход на конкурсные показы свободный. Все у кого есть свободное время, приходите, приводите детей, будет интересно и необычно.