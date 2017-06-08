Из-за ливней реки вышли из берегов
В Красновишерске большая вода всё ещё угрожает жилым домам. Водителям советуют объезжать деревню Митраково по Соликамскому шоссе. 3 и 4 июня в том же районе из-за ливневых дождей из берегов вышли реки Акчим, Мутиха и Вишера. Дожди растопили снег, лежащий в лесах. Из-за паводка вода в реках поднялась до трёх метров. Отрезанным от мира оказался посёлок Вая. К 5 июня вода отошла.
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