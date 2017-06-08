Лето, ты такая осень...
Синоптики прогнозируют потепление к концу недели. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. Пока же погода не радует. Почти все районы окутала большая туча. Фотографии пермяки активно размещали в соцсетях. После довольно сильного ливня появилось солнце. Уральской погоде уже посвящают демотиваторы. Советуют, к примеру, отложить диету, поскольку до пляжного сезона еще далеко; купить обогреватель, если не сделали этого зимой. Но главное – оставаться оптимистом, ведь важно верить, что тепло все-таки придет.
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