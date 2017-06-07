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В Перми пройдёт летний фестиваль ГТО
9 и 10 июня в Перми пройдёт летний фестиваль ГТО. Готовых к сдаче нормативов примут сразу три городские арены: спорткомплекс Олимпия, Колледж олимпийского резерва и стадион "Динамо", с которого масштабный фестиваль и стартует. Торжественное открытие в 9.30 утра.
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