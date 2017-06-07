Прикамье готовится принять Чемпионат мира по летнему биатлону

В Чайковском состоялось выездное заседание оргкомитета по подготовке чемпионата мира по летнему биатлону. Закрывающее международный сезон грандиозное событие состоится в Прикамье с 25 по 27 августа. Только за первую неделю было продано 1750 билетов. Всего же возможности стадиона позволяют принять максимум 7500 зрителей, так что организаторы задумались над созданием специальной фан-зоны в самом городе – на тот случай, если не все желающие смогут приобрести абонементы. Уже известно, что на чемпионате мира выступят Валерия Васнецова (действующая чемпионка мира среди юниоров) и Сергей Клячин (неоднократный победитель и призер Кубка IBU). Подтвердили приезд олимпийские и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков. Вести трансляцию соревнований будет агентство «Тюменская арена», а комментатором всех гонок выступит, конечно же, Дмитрий Губерниев.

Константин Бойцов, глава пресс-службы союза биатлонистов России, рассказал: "Подготовка идёт своим чередом, и мы тут на стадионе видим, что идут работы по реконструкции штрафного круга. На стрельбище идут работы. Я думаю, что когда комиссия международного союза биатлонистов прибудет сюда, а это будет в начале июля, то все эти моменты будут решены и комиссия останется довольной. Что очень важно, поскольку не будем забывать, что прошлый сезон для российского биатлона сложился проблемным. По известным причинам из календаря исчезли важные соревнования: это этап Кубка Мира, юниорский чемпионат мира. И в общем-то, по сути, Чайковский сейчас прервёт эту неприятную полосу".