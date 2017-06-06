Пермь захватил марафон симфонических и акустических концертов

Вместо «Белых ночей» в Перми проходит фестиваль «Пермский период. Новое время». В программе более 200 культурных, музыкальных и образовательных, спортивно-патриотических мероприятий. Одно из первых – «Симфо-город» - так называемый марафон симфонических оркестров, который проходил в нашем городе в эти выходные.

Аплодисменты становятся громче, когда на сцене появляется Александр Сладковский, горячо любимый пермяками дирижер. Каждый его приезд с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан – долгожданное событие. И каждый раз коллектив приезжает с новой программой.

Александр Сладковский, художественный руководитель, дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан: "Нас попросили исполнить "Шахерезаду". Считаю, что это совершенно сказочно, потому что, конечно, восток. Мы начали с того, что оркестр из мусульманской республики. Это наша визитная карточка, при том, что ее написал русский композитор Римский-Корсаков".

И вот сюита «Шахерезада», написанная Римским-Корсаковым под впечатлением от сборника сказок «Тысяча и одна ночь», заиграла в Большом зале краевой филармонии. Чарующее звучание скрипки соло рисует тонкий стан мудрой султанши, изгибающейся в изящном танце. Эта знаменитая тема служит объединяющей нитью всего произведения.

В программе концерта и произведения Чайковского - увертюра «1812» и «Ромео и Джульетта». В исполнении симфонического оркестра Республики Татарстан они приобрели новые краски. Арфу, скрипку, виолончель, флейту и ударные дополнили звуки нового инструмента.

В симфоническом оркестре Республики Татарстан прибавление - колокольня. Ее специально заказывали на заводе в Ярославской области. Колокольчики сделаны из различных сплавов бронзы. Самый тяжелый весит 80 кг. И что самое интересное, пермяки первые, кто услышал ее звучание.

Соло на колоколах исполнила Наталья Николаева. В оркестре эта хрупкая девушка играет на ударных, новый инструмент пришлось осваивать в короткие сроки - три дня и Наталья уже с легкостью управляет колокольной звонницей.

Наталья Николаева, музыкант Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан: "Мне очень нравится, я в восторге, это шикарное приобретение для нашего оркестра".

В восторге остались и зрители. Как всегда, они аплодировали оркестру стоя и несколько раз вызывали на бис. К слову сказать, концерт, устроенный Пермской краевой филармонией, был бесплатным, все желающие могли заранее получить приглашение в кассе Органного зала.

Неля Петровна, слушатель: "Это большой подарок городу, я третий раз на его концерте".

Такой подарок горожанам сделали организаторы летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». В рамках программы «Симфо-город» при поддержке Министерства культуры прошел целый марафон симфонических и акустических концертов. Открылся он в филармонии программой оркестра Пермского театра оперы и балета вместе с юными талантами Прикамья. В пятницу на площади у главного городского фонтана актеры Театра-Театра показали фрагменты своих лучших мюзиклов. На следующий день эстафету подхватили музыканты Пермского губернского оркестра, ДжазЭтерна театра оперы и балета, а также специальный гость - Другой оркестр из Екатеринбурга, предложивший роковые хиты в симфонической обработке. Все эти концерты дали старт большому фестивалю. Каждые выходные в течение трех месяцев жителей Пермского края ждут новые разножанровые мероприятия. За афишей можно следить на сайтах permkrai.ru и mk.permkrai.ru.