Нетрезвого жителя Березников усмирили наручники
В Березниках нетрезвый житель с осколком стекла пытался напасть на медсестру. Женщина успела среагировать, захлопнула дверь в травмпункт и нажала тревожную кнопку. К месту быстро приехали сотрудники полиции, однако мужчина успел поранить себя. Некоторое время успокоиться его призывали врачи скорой помощи и полицейские. Однако помогли только наручники. Раны оказались несерьезными. Врач, снимавший видео, посетовал, что у них нет даже охраны. Если бы медсестра не успела закрыть дверь, неизвестно чем бы все закончилось.
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