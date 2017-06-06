Чем помогут обманутым дольщикам?

Пенсионеры и те, кто взял ипотеку, теперь также смогут претендовать на господдержку в ситуации, когда застройщик обанкротился, а дольщики стали обманутыми. Соответствующее предложение обсуждали в Общественной палате вместе с министром строительства Прикамья. В крае сегодня 1892 обманутых дольщика, из них на законных основаниях помочь могут только 196, после добавления двух категорий цифра должна увеличиться до 867.

Михаил Сюткин, министр строительства и ЖКХ Пермского края: "По тем, кто у нас зарегистрирован в качестве обманутых дольщиков, средняя площадь квартир у нас составляет 52 квадратных метра, то есть мы можем говорить, что для стандартной семьи из трех человек, покрытие данной субсидией должно составлять практически сто процентов".

Работать система должна следующим образом. После банкротства застройщика дольщики создают жилищно-строительный кооператив, дальше два варианта. Вложить собственные деньги, которых не хватает на достройку дома, либо просить субсидию у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. То есть как обычный кредит, правда, по сниженной ставке около 9 процентов. Проработанную схему, равно как и юридические бумаги, дольщикам обещают представить 9 июня.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Глава региона Максим Геннадьевич Решетников дал поручение министерству строительства и ЖКХ Пермского края подготовить ряд мер государственной поддержки обманутых дольщиков и обсудить эти меры на площадке общественной палаты".