Пермь присоединилась к общероссийской акции «Самый дружный хоровод»
В День защиты детей Пермь присоединилась к грандиозной общероссийской акции "Самый дружный хоровод". Ровно в полдень по московскому времени в импровизированный круг встали школьники, воспитанники детских домов и интернатов, родители и педагоги в более чем в 40 регионах России и в некоторых странах зарубежья. В Перми на площадке у Театра оперы и балета собралось не менее 500 человек, которые сделали аж 4 хоровода и все вместе спели знаменитое "Пусть всегда будет солнце".
А в Горьковском парке в честь 1 июня бесплатно угощали мороженым. Детям, правда, предлагали заслужить угощение, закинув как можно больше шаров в волшебный мешок. Но если кто-то не справлялся, мороженое все равно давали. Сладкие подарки ждали детей даже на вокзале. Здесь в честь Дня защиты детей презентовали «Вагошу» - специальный детский вагон. Внутри игровой манеж со специальным мягким покрытием. В таком даже самая дальняя поездка покажется увлекательным развлечением. Всего на пермском отделении Свердловской железной дороги таких вагонов три. Курсировать они будут на разных направлениях, но каждый раз с отправлением со станции Пермь-2.
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