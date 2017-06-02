Лейтмотив Международного экономического форума - инновации

В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Пермская делегация во главе с Максимом Решетниковым прибыла туда днем, одно из самых ожидаемых событий - подписание меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между федеральным Минпромторгом, Пермским краем и компанией «Уралкалий». Это большой инвестиционный проект, который подразумевает строительство рудника с двумя шахтными стволами. Планируемый объем инвестиций – 67 млрд рублей. Помимо увеличения промышленных показателей планируется создать около 1600 новых рабочих мест. Большинство мероприятий в программе пермской делегации намечены на 2 июня. Это будет очень интенсивный день. В частности ожидаются встречи с руководствами компании «Эриксон», «Хенкель», а также презентация инвестиционного потенциала Пермского края. И конечно, не только пермская делегация, но и все участники мероприятия, которых насчитывается около 12 тысяч, ждут пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина.

Подводя итоги первого дня работы форума, можно сказать, что это было большое знакомство всех со всеми. Регионы знакомились с компаниями, компании - с регионами, другие со странами. Например, интересный факт – здесь представлены Индия и Сербия. Главной целью этого форума является разговор об экономике и выработка плана дальнейших действий, как на региональном и федеральном, так и на мировом уровне. Здесь очень много экспертов. И лейтмотивом звучит тема инновации. По словам участников, на основе инноваций должно быть построено дальнейшее развитие региона, России и всего мира.