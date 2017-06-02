Пермский центр Юрия Башмета провел первую сессию для молодых дарований

В краевой филармонии прошла первая сессия пермского образовательного центра Юрия Башмета. Занятия с прославленными педагогами шли три дня, особое внимание было уделено молодым музыкантам, играющим на духовых инструментах. Для занятий с детьми (а их более 50) в город на Каме приехали ведущие российские педагоги и музыканты.

Саксофонист Леонид Друтин прежде, чем заняться преподавательской деятельностью, много гастролировал по миру, а в 2003 году министерством культуры Российской Федерации был отмечен государственным наградным знаком «За достижения в культуре». В эти три дня он обучал пермских саксофонистов.

Леонид Друтин, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), рассказывает: "Во-первых, они все хотят заниматься музыкой. Это основное, здесь большое спасибо педагогам и родителям, которые прививают эту любовь к музыке. У них есть конечно какие-то проблемы, но с возрастом это пройдёт".

Общероссийская программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» стартовала в Перми в конце марта. Открывая свой центр в Перми, народный артист СССР подчеркнул, что школа духовых инструментов в России очень слабая, и если сейчас не «подтянуть» юных музыкантов, в будущем мы получим целую плеяду слабых духовых групп в прославленных на весь мир оркестрах.

Дмитрий Гринченко,куратор образовательного центра Юрия Башмета в регионах: "У нас же в стране самое популярное это скрипка и фортепиано. А духовых очень мало музыкантов именно хорошего уровня".

Именно поэтому на первой сессии музыканты занимались с ребятами, играющими на саксофоне, гобойе, кларнете и флейте. Причём уровень ребят был совершенно разный, это и понравилось столичным педагогам.

Игорь Фёдоров, кларнет (Москва): "Просто изначально некоторые ученики неправильно научены, приходилось ставить их на правильные рельсы".

Вторая сессия в образовательном центре Юрия Башмета намечена на осень. Заявки в течение всего лета приминаются в краевую филармонию от музыкальных школ Пермского края.