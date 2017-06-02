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Пермский центр Юрия Башмета провел первую сессию для молодых дарований

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центр Башмета

В краевой филармонии   прошла  первая сессия пермского образовательного центра Юрия Башмета. Занятия с прославленными педагогами шли три дня, особое внимание было уделено молодым музыкантам, играющим на духовых инструментах. Для занятий с детьми (а их более 50) в город на Каме приехали ведущие российские педагоги и музыканты. 

Саксофонист Леонид Друтин прежде, чем заняться преподавательской деятельностью, много гастролировал по миру, а в 2003 году министерством культуры Российской Федерации был отмечен государственным наградным знаком «За достижения в культуре».  В эти три дня он обучал пермских саксофонистов.

Друтин

 Леонид Друтин, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), рассказывает: о-первых, они все хотят заниматься музыкой. Это основное,  здесь большое спасибо педагогам и родителям, которые прививают эту любовь к музыке. У них есть конечно какие-то проблемы, но с возрастом это пройдёт".

 Общероссийская программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» стартовала в Перми в конце марта.  Открывая свой центр в Перми, народный артист СССР подчеркнул, что школа духовых инструментов в России очень слабая, и если сейчас не «подтянуть» юных музыкантов, в будущем мы получим целую плеяду слабых духовых групп в прославленных на весь мир оркестрах.

Гринченко

 Дмитрий Гринченко,куратор образовательного центра Юрия Башмета в регионах:  нас же в стране самое популярное это скрипка и фортепиано. А духовых очень мало музыкантов именно хорошего уровня".

 Именно поэтому на первой сессии  музыканты занимались с ребятами, играющими на саксофоне, гобойе, кларнете и флейте. Причём уровень ребят был совершенно разный, это и понравилось  столичным педагогам. 

  Игорь Фёдоров, кларнет (Москва): росто изначально некоторые ученики  неправильно научены, приходилось ставить их на правильные рельсы".

саксофон

 Вторая сессия в образовательном центре Юрия Башмета намечена на осень. Заявки в течение всего лета приминаются в краевую филармонию от музыкальных школ Пермского края. 

Светлана Бельская

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество, в Перми

Опубликовано: 02.06.2017 в 09:24 в рубрике - Вести Пермь

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