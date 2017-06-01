«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»
Выступление прикамцев на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата можно назвать триумфальным. На счету у семи спортсменов новый рекорд России - 11 наград, в том числе пять - высшей пробы. О цене медалей и пути к их достижению - в разговоре с тренером национальном сборной по легкой атлетике с ПОДа Татьяной Лодочниковой и мастером спорта России по легкой атлетике с ПОДа Галиной Липатниковой.
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