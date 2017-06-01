Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков

«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»

смотреть видео

интервью Галина Липатникова и Татьяна Лодочникова

Выступление прикамцев на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата можно назвать триумфальным. На счету у семи спортсменов новый рекорд России - 11 наград, в том числе пять - высшей пробы. О цене медалей и пути к их достижению - в разговоре с тренером национальном сборной по легкой атлетике с ПОДа Татьяной Лодочниковой и мастером спорта России по легкой атлетике с ПОДа Галиной Липатниковой.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Опубликовано: 01.06.2017 в 17:52 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков

Пермские гандболисты: программу максимум выполнили

Так не доставайтесь же вы никому

В Перми начался суд над похитителями автомобилей

Сделано в Перми: «Вектор ПМ»

Детский сад устроил флешмоб на велосипедах

Суббота на набережной: будет интересно!

Пермские школьники собрали 70 тонн макулатуры

Школьники сдали базовый ЕГЭ по математике

Нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 2,8 млн рублей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков

Обратите внимание

в Перми

Что нам стоит мост построить

Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к 2022 году, это крупнейший проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве.
читать01.06.2017 в 18:12
Метки: в Пермском крае, в Перми, Деньги

«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»

Выступление прикамцев на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата можно назвать триумфальным. Какой ценой даются победы?
смотреть видео читать01.06.2017 в 17:52
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт, Общество

Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков

За подделки денежных знаков одному из фальшивомонетчиков суд назначил приговор 6 лет лишения свободы, второй приговорен к 3 годам тюрьмы.
смотреть видео читать01.06.2017 в 17:37
Метки: в Перми, Общество

Пермские гандболисты: программу максимум выполнили

Пермские гандболисты подвели итоги игрового сезона. Заветная мечта - отвоевать утерянное лидерство.
смотреть видео читать01.06.2017 в 17:19
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Так не доставайтесь же вы никому

В Перми раздавили бульдозером тонну польских яблок. А ввоз продуктов из этой страны в Россию, как известно, запрещен.
смотреть видео читать01.06.2017 в 16:55
Метки: в Перми, Общество, Экономика

в России

Школьники сдали базовый ЕГЭ по математике

Выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по математике базового уровня. Без положительного результата по этому предмету аттестат не выдадут.
смотреть видео читать01.06.2017 в 11:52
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Образование

Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» самую многодетную семью Прикамья

Оксана и Андрей Богомоловы воспитывают 9 сыновей и 5 дочек. Всю их большую дружную семью пригласили в Кремль.
смотреть видео читать01.06.2017 в 09:20
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Власть, Общество

Награды нашли своих героев

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды 11 сотрудникам ведомства, проявившим мужество при спасении людей.
смотреть видео читать29.05.2017 в 16:09
Метки: в Перми, Общество, в России

5 уроков Марии Шукшиной

Мария Шукшина не получила актерского образования – мастерству она училась прямо на съемочной площадке. Впрочем, были в ее жизни и другие уроки.
читать29.05.2017 в 14:01
Метки: в России, Кино, СМИ

Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

На «Первом канале» стартовало новое шоу «Победитель», в котором своим пением можно довольно легко заработать кругленькую сумму (не меньше 150 000 рублей).
читать29.05.2017 в 13:01
Метки: в России, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Что нам стоит мост построитьЧто нам стоит мост построить

«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»

Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиковДеньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков

Пермские гандболисты: программу максимум выполнилиПермские гандболисты: программу максимум выполнили

Так не доставайтесь же вы никомуТак не доставайтесь же вы никому

Детям подарили Фестиваль мороженогоДетям подарили Фестиваль мороженого

В Перми начался суд над похитителями автомобилейВ Перми начался суд над похитителями автомобилей

Пермские дети встали в самый дружный хороводПермские дети встали в самый дружный хоровод

В Прикамье ожидаются грозы и порывистый ветерВ Прикамье ожидаются грозы и порывистый ветер

Сделано в Перми: «Вектор ПМ»Сделано в Перми: «Вектор ПМ»

Детский сад устроил флешмоб на велосипедахДетский сад устроил флешмоб на велосипедах

Суббота на набережной: будет интересно!Суббота на набережной: будет интересно!

Пермские школьники собрали 70 тонн макулатурыПермские школьники собрали 70 тонн макулатуры

Пермяки увидели сближение Луны со звездой-«принцем»Пермяки увидели сближение Луны со звездой-«принцем»

Пермский губернский оркестр завершил весенний сезонПермский губернский оркестр завершил весенний сезон

В Перми изменилось расписание автобусных маршрутовВ Перми изменилось расписание автобусных маршрутов

Жителя поселка Ныроб судили за браконьерствоЖителя поселка Ныроб судили за браконьерство

В Губахе появится новая ледовая аренаВ Губахе появится новая ледовая арена

Лучшие из лучших удостоены премии в сфере культуры и искусстваЛучшие из лучших удостоены премии в сфере культуры и искусства

Лето с пользой для себя и любимого городаЛето с пользой для себя и любимого города

Новый учебный год - в обновленных школахНовый учебный год - в обновленных школах

Школьники сдали базовый ЕГЭ по математикеШкольники сдали базовый ЕГЭ по математике

Нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 2,8 млн рублейНарушителей антитабачного закона оштрафовали на 2,8 млн рублей

По Перми гуляет лосьПо Перми гуляет лось

Уголовное дело об обрушении дома на Куйбышева передано в судУголовное дело об обрушении дома на Куйбышева передано в суд

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru