«И здоровым, и паралимпийцам нужен легкоатлетический манеж»

Выступление прикамцев на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата можно назвать триумфальным. На счету у семи спортсменов новый рекорд России - 11 наград, в том числе пять - высшей пробы. О цене медалей и пути к их достижению - в разговоре с тренером национальном сборной по легкой атлетике с ПОДа Татьяной Лодочниковой и мастером спорта России по легкой атлетике с ПОДа Галиной Липатниковой.