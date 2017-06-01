Деньги из принтера: В Перми осудили фальшивомонетчиков
6 лет колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей – такой приговор вынес Свердловский районный суд Перми по делу о фальшивомонетничестве. С января по июнь 2016 года на территории города полицейские выявили несколько фактов сбыта поддельных тысячных купюр. Фальшивки были обнаружены в электричках, авто и железнодорожных вокзалах, небольших магазинах. При этом поддельные банкноты были достаточно высокого качества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин. В ходе расследования удалось доказать, что они сбыли не менее 112 поддельных тысячных купюр. Одному из них суд назначил приговор 6 лет лишения свободы, второй приговорен к 3 годам тюрьмы.
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