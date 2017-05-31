Ураганы обойдут Пермский край стороной

Теплый сектор циклона, накануне ставший причиной разрушительного урагана в Москве, обойдет Пермский край стороной, с уверенностью говорят синоптики. Он уже ушел и сейчас наблюдается в Саратовской, Оренбургской областях и на юге Башкирии. А в Прикамье свое ненастье – похолодание. Ночью очередные заморозки, вплоть до минус трех по северу региона. 31 мая днем ожидаются осадки в различном виде.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Кратковременные ливневые осадки ожидаются в течение дня, причем по северу Пермского края опять может быть мокрый снег. Температура днем составит +7…+12С. А завтра утром всего +1…+6С.

Столбик термометра пойдет вверх уже 1 июня, 2 июня обещают уже до +20С. Правда, осадки останутся и возможен сильный ветер.