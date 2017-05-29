Спасатели эвакуировали пермяка из оврага

Пермские спасатели эвакуировали из оврага реки Данилихи упавшего туда мужчину. ЧП произошло на улице Грузинской. По всей видимости, мужчина оступился и упал. Его обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Однако добраться до пострадавшего самостоятельно врачи не смогли. Пришлось вызывать спасателей, которые подняли мужчину из оврага. У пострадавшего были диагностированы черепно-мозговая травма и переломы конечностей.