«Боно Бо» завершает гастроли в Перми
В Пермском цирке в эти выходные прошли заключительные представления программы «Королевское шоу шимпанзе «Боно Бо». Яркое зрелищное шоу устроили воздушные гимнасты, акробаты на батуте, каскадеры, квартет на роликах, веселые клоуны. И, конечно же, звезды программы - бегемот Нюша, крокодилы Килиманджаро, змеи, верблюды, собаки, а обезьяны вышли на манеж в образах звезд российской и советской эстрады.
Всего в «Боно Бо» участвуют более восьмидесяти животных. В каждое шоу художественный руководитель программы Тигран Акопян добавляет что-то новое.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Краснокамске спасатели достали затонувший автомобиль
Вести Пермь. События недели
В Перми прошел Большой благотворительный фестиваль
В Юсьву вернулись лебеди
Три морозных дня
У Татьяны Марголиной спросили, как записаться к узким специалистам
В Перми арестован предприниматель, ответственный за монтаж обрушившейся сцены
70 заболевших: Пермскую школу закрыли на карантин
Долги проехать не дадут
За месяц -19 пострадавших
Добавить комментарий: