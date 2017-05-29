«Боно Бо» завершает гастроли в Перми

В Пермском цирке в эти выходные прошли заключительные представления программы «Королевское шоу шимпанзе «Боно Бо». Яркое зрелищное шоу устроили воздушные гимнасты, акробаты на батуте, каскадеры, квартет на роликах, веселые клоуны. И, конечно же, звезды программы - бегемот Нюша, крокодилы Килиманджаро, змеи, верблюды, собаки, а обезьяны вышли на манеж в образах звезд российской и советской эстрады.

Всего в «Боно Бо» участвуют более восьмидесяти животных. В каждое шоу художественный руководитель программы Тигран Акопян добавляет что-то новое.