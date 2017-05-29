В Краснокамске спасатели достали затонувший автомобиль
В Краснокамске спасатели вытащили из реки машину с водителем. Накануне поздно вечером он сам съехал на ней в воду прямо на глазах у многочисленных посетителей местного пляжа.
Видео сняли очевидцы, отдыхавшие вечером на набережной Краснокамска: машина, постояв несколько минут на бетонной набережной, не спеша съезжает прямо в воду.
Наталья была одна из тех, кто вечером отдыхал у воды вместе с друзьями. Сначала они не придали значения увиденному, только спустя несколько минут поняли, что мужчине нужна помощь. Один бросился в воду, но было уже поздно.
Наталья, очевидец: "Все побежали, кричат ему вылазь-вылазь, а он с передних сидений на задние перелез и говорит: я не вылезу из машины. Окна закрыл, все".
Легковая машина на глазах у отдыхающих утонула за несколько минут. Прибывшие на место спасатели ночью не смогли достать из воды легковой автомобиль. Утром на берег Камы в Краснокамск приехали водолазы Пермской краевой службы спасения.
Михаил Батуев, начальник поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения: "Было принято решение провести водолазный поиск. Очевидцы точно указали место, что дало возможность обнаружить автомобиль".
Легковую машину искали недолго, через полчаса водолазу удалось закрепить трос на глубине всего в несколько метров. На заднем сидении был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он задохнулся под водой.
Александр Аликин, заместитель руководителя СО по г. Краснокамск СК РФ ПО Пермскому краю: "На берегу реки Кама в районе города Краснокамск в автомашине был обнаружен труп мужчины. По данному факту зарегистрирован материал проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза".
Дело хоть и передали в следственный комитет, но, скорее всего, после проведения всех следственных действий его закроют. Слишком много очевидцев, подтверждающих тот факт, что мужчина покончил собой.
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