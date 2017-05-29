За эту неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей из области политики, экономики, социума Пермского края.

Главные темы выпуска:

-Главное происшествие недели - кровавый пролог к несостоявшемуся пермскому Фестивалю хоров. Рухнувшая на головы людям железная конструкция каким-то чудом не задавила никого насмерть. Но покалечила многих.

-Пермь на день стала российским центром принятия международных решений. Сенаторы Совета Федерации провели здесь выездное заседание. К обсуждению вопросов продажи товаров «за рубеж» подключился и глава региона.

-В минувшую пятницу у пермских девятиклассников начался месяц сдачи обязательных государственных экзаменов. Для тех, кто планирует остаться в школе, ОГЭ считается генеральной репетицией ЕГЭ. Экзаменационная пора продлится до 24 июня.