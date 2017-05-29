В Перми прошел Большой благотворительный фестиваль

В пермском торговом центре «Галерея» прошел Большой благотворительный фестиваль под девизом «Общими силами против рака».

Тем, кто помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вручили знаки благотворителей. Затем состоялся благотворительный концерт.

Вход на мероприятие платный. Таким образом любой желающий может внести свой вклад в благотворительный фонд, здесь же можно купить дизайнерскую вещь или предметы искусства, например, картины пермского художника. Выставка пройдет до июня.

Большой благотворительный фестиваль проводится уже шестой год. За это время было собрано более 6 миллионов рублей, 120 человек были спасены. В этом году выбрали двоих. Максиму Белому, известному ведущему, на лечение опухоли мозга требуется 450 тысяч рублей, девочке из Кудымкарского района Евгение Агишевой нужно более 90 тысяч рублей, чтобы отправиться на лечение в Москву.

Все данные о собранных средствах будут в открытом доступе на специальном сайте.