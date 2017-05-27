Пермяки смогут увидеть МКС

До конца текущего месяца жители Перми имеют шанс увидеть в небе пролетающую над планетой Международную космическую станцию. Как рассказали в пермском планетарии, яркость станции сравнима с планетой Венерой, и увидеть ее можно даже в крупных городах, где атмосферная засветка не позволяет разглядеть некоторые крупные созвездия. Отличить МКС от других небесных объектов просто. Она выглядит как движущаяся с запада на восток яркая звезда. Сильный телескоп позволяет рассмотреть детали станции: крылья, модули и пристыкованные транспортные корабли.