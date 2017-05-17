Максим Решетников: 100 дней на посту губернатора

Пермский край, отсюда началось освоение Урала. Но потенциал самого региона до конца не раскрыт. Что предстоит сделать и чем заняться в первую очередь? Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в разговоре с Эвелиной Закамской подвел итог первых ста дней своего руководства краем.