Максим Решетников: 100 дней на посту губернатора
Пермский край, отсюда началось освоение Урала. Но потенциал самого региона до конца не раскрыт. Что предстоит сделать и чем заняться в первую очередь? Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в разговоре с Эвелиной Закамской подвел итог первых ста дней своего руководства краем.
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