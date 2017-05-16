Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Сергеев Дягилевых много не бывает

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству →

Теодор Курентзис создал «Лето»

Курентзис

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета выпустил именной парфюм. По словам маэстро, ноты в нем такие:  песок, запах кожи с морской влагой, горячий воздух, горячий камень. Аромат получил название «Лето». Ранее Теодор Курентзис уже выпускал духи, которые назывались «Весна». Всего 120 флаконов. В этот раз тоже выпущена ограниченная серия, приуроченная к Международному Дягилевскому фестивалю в Перми.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 09:36 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Сергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?

Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»

В Перми начали распускаться тюльпаны

Как накопить на мечту?

Тушите свет - в Перми премьера

«Лесной Воробей» - уборка леса может стать праздником

Программа «Городская среда»: многие не успели подать заявки

В Перми изъяли контрафактные телефоны


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сергеев Дягилевых много не бывает

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству →

Обратите внимание

в Перми

К выходным должно потеплеть

К концу недели можно ожидать повышение дневной температуры до +14…+19С
смотреть читать16.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, Общество

Хакеры постарались

В Прикамье из-за хакерской атаки регистрационные подразделения ГИБДД приостановили прием посетителей.
читать16.05.2017 в 10:20
Метки: в Перми, Общество

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

Многолетние обсуждения темы Пермского зоопарка наконец-то закончились, и теперь есть уверенность, что современный экопарк для жителей Прикамья будет возведен.
смотреть читать16.05.2017 в 09:52
Метки: в Перми, Общество

Теодор Курентзис создал «Лето»

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета выпустил именной парфюм.
читать16.05.2017 в 09:36
Метки: в Перми, Культура, Общество

СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
читать16.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, Здоровье

в России

СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
читать16.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян.
смотреть читать15.05.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Общество

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?
смотреть читать15.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, в России, Общество

Сто одёжек - и все без застёжек

Мы решили вспомнить о том, что капуста не только хороша на столе, но и имеет весьма интересную историю.
читать14.05.2017 в 14:02
Метки: в России, СМИ, Общество

Была я балерина

На экранах кинотеатров – долгожданный фильм Валерия Тодоровского о балете «Большой». Это не единственный случай, когда профессиональные танцовщицы становятся актрисами...
читать14.05.2017 в 10:03
Метки: Кино, в России, СМИ, Культура
Лента новостей RSS каналы

К выходным должно потеплетьК выходным должно потеплеть

Хакеры постаралисьХакеры постарались

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительствуНовый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

Теодор Курентзис создал «Лето»Теодор Курентзис создал «Лето»

СПИД не спитСПИД не спит

Сергеев Дягилевых много не бываетСергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?

Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»

Кто не слышал о поборах в детсаду?Кто не слышал о поборах в детсаду?

В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданийВ «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

Из куска глины рождается шедеврИз куска глины рождается шедевр

В Перми начали распускаться тюльпаныВ Перми начали распускаться тюльпаны

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярностьСтикеры с Крошкой Ши набирают популярность

От цветов до огурцов: самая актуальная ярмаркаОт цветов до огурцов: самая актуальная ярмарка

Как накопить на мечту?Как накопить на мечту?

Тушите свет - в Перми премьераТушите свет - в Перми премьера

У автобуса №14 появилась новая остановкаУ автобуса №14 появилась новая остановка

В Перми открылся XI Международный Дягилевский фестивальВ Перми открылся XI Международный Дягилевский фестиваль

Куда уходят бюджетные деньги?Куда уходят бюджетные деньги?

Антон Удальев возглавил региональную службу по тарифамАнтон Удальев возглавил региональную службу по тарифам

«Лесной Воробей» - уборка леса может стать праздником«Лесной Воробей» - уборка леса может стать праздником

Программа «Городская среда»: многие не успели подать заявкиПрограмма «Городская среда»: многие не успели подать заявки

В Перми изъяли контрафактные телефоныВ Перми изъяли контрафактные телефоны

В Хохловке прошел День севаВ Хохловке прошел День сева

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru