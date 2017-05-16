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Теодор Курентзис создал «Лето»
Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета выпустил именной парфюм. По словам маэстро, ноты в нем такие: песок, запах кожи с морской влагой, горячий воздух, горячий камень. Аромат получил название «Лето». Ранее Теодор Курентзис уже выпускал духи, которые назывались «Весна». Всего 120 флаконов. В этот раз тоже выпущена ограниченная серия, приуроченная к Международному Дягилевскому фестивалю в Перми.
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