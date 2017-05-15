Тушите свет - в Перми премьера

Театр оперы и балета попросил отключить свет в театральном сквере для показа спектакля «Кантос». Соответствующее письмо исполнительный директор Андрей Борисов направил в адрес пермского предприятия «Горсвет». Руководитель структуры Максим Тебелев разместил его у себя на странице в Фейсбук.

Андрей Борисов, Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета: «18 мая в 01:00 в Пермском театре оперы и балета состоится показ оперы «Cantos». В соответствии с художественной концепцией спектакля часть действия будет происходить на площади перед театром. Для полноценной реализации творческого замысла просим отключить центральное освещение площади перед театром и театрального сквера в указанную дату с 02:00 до 03:00».