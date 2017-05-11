Как избежать квартирной кражи

С начала года в Перми зарегистрировано более полусотни квартирных краж. Такие цифры называют в городской полиции. Однако основная волна преступлений традиционно приходится на теплое время года. Правоохранители советуют принять всевозможные меры, чтобы не пострадать от действий воров.

С целью профилактики квартирных краж жителям города Перми можно дать несколько простых советов: уезжая на длительное время из квартиры, попросите своих соседей или друзей посещать квартиру в ваше отсутствие и обращать внимание на наличие "сторожков". Сторожок – обычно сложенная вдвое небольшая полоска из прозрачного пластика, либо спичка, вставленная в промежуток между дверью и косяком. Сторожки нужно доставать и выбрасывать. Таким образом у преступников создастся впечатление, что квартиру постоянно кто-то посещает и в ней кто-то живет.

Постарайтесь наладить общий язык со всеми жильцами подъезда. Когда вы отправитесь на отдых или в длительную командировку, отдайте ключи соседям и попросите следить их за вашей квартирой - прислушиваться к посторонним звукам на лестничной площадке, вовремя менять перегоревшие лампы, вытаскивать почту из почтового ящика. Ведь переполненный ящик - верный сигнал, что вас долго нет дома.

Если собираетесь уехать даже на несколько дней - никому, кроме доверенных соседей, не говорите, что собираетесь это сделать! Среди ваших знакомых по двору или даже по подъезду могут оказаться люди не совсем благонадежные. Наводка - это наиболее частая причина ограбления.



Самой лучшей защитой от квартирных краж считается комплекс мер: хорошая стальная дверь, решетки или ставни на окнах, системы видеонаблюдения и охранная сигнализация с подключением к пульту вневедомственной охраны.