Это Высший пилотаж!
Ученица 11 класса Пермской уникальной школы дизайна «Точка» Ирина Балабанова вошла в число победителей всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». В конкурсе приняли участие 594 школьника из 74 регионов России и стран СНГ. Ирина Балобанова продемонстрировала проект визуальной концепции для Центра студенческого искусства «неМХАТ», созданный под руководством дизайнера Ксении Васильевой. В этом году, как и в прошлом, лауреаты конкурса «Высший пилотаж» из числа 11-классников получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ «Высшая школа экономики», которая выступает организатором конкурса.
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