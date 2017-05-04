Это Высший пилотаж!

Ученица 11 класса Пермской уникальной школы дизайна «Точка» Ирина Балабанова вошла в число победителей всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». В конкурсе приняли участие 594 школьника из 74 регионов России и стран СНГ. Ирина Балобанова продемонстрировала проект визуальной концепции для Центра студенческого искусства «неМХАТ», созданный под руководством дизайнера Ксении Васильевой. В этом году, как и в прошлом, лауреаты конкурса «Высший пилотаж» из числа 11-классников получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в НИУ «Высшая школа экономики», которая выступает организатором конкурса.