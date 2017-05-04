Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки
В Перми с 5 мая начнут раздаваться георгиевские ленточки. Ежегодная акция, приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на площади перед цирком, у железнодорожного вокзала Пермь-2, Центральным колхозным рынком, торговыми центрами «Кит», «Колизей Атриум», «Колизей Синема», «Айсберг», «Столица». 9 мая ленточки будут раздавать на всех центральных улицах города.
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