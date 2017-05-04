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Пролог к параду Победы репетируют 800 человек

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репетиция

В Перми в спорткомплексе имени Сухарева состоялась очередная репетиция пролога к параду Победы в Перми. До этого коллективы, задействованные в постановке, репетировали отдельно друг от друга. Теперь встретились все вместе. 

Для репетиции масштабной постановки нужны соответствующие площади. Спорткомплекс имени Сухарева подходит, но и он едва вмещает всех участников.

В прологе ко Дню Победы задействованы артисты «Театра-Театра», кадеты Пермского кадетского корпуса, хор курсантов Пермского военного института МВД России и творческие коллективы города. Всего около восьмисот человек. Все они разбиты на группы и у каждой своя роль. Так, один из эпизодов посвящен космосу.

Евгения Кружинец, участник театрализованного пролога: "Мы показываем стремление человека лететь в  космос, человек всегда хотел преодолевать всё новые и новые вершины, всегда стремился наверх. И Россия - могучая держава, которая первой смогла это сделать".

Юрий Николаев, художественный руководитель хореографического ансамбля «Солнечная радуга»: "Сейчас идут постановочные свободные репетиции. Уже близко 9 мая, и сейчас самая сложная работа свести все эпизоды воедино, чтобы получилась единая картина".

репетиция

В постановке используются различные элементы декораций, на которых сценаристы сделали особый акцент. Не последнюю роль в прологе играют так называемые объемные многофункциональные декорации. Например, тканевый щит может выполнять роль стены или транспаранта.

В прошлом году артисты изобразили жизнь Перми в годы Великой Отечественной войны. Постановка была отмечена на Всероссийском конкурсе «Грани Театра масс». Нынешняя театрализованная преамбула перед парадом техники носит название «Победа за нами!». В основе - пять сценических действий и четыре современных персонажа. Именно эти герои расскажут историю Великой Победы.

Андрей Хомяков, режиссер агентства социокультурных проектов Перми: "Вся постановка театрализованного пролога посвящена нашим ветеранам, благодаря заслугам которых мы бы ничего не достигли в этой жизни. И эта хореографическая постановка именно это и олицетворяет - то, что человек полетел благодаря победе в космос, человек осваивал Россию, поля, человек достиг наивысших высот, которыми мы сегодня живем".

Для тех, кто не сможет попасть 9 мая на Октябрьскую площадь, будет организована прямая трансляция на экраны сценического комплекса у «Театра-Театра». Также всё самое интересное, что будет происходить в этот день, в том числе пролог, можно будет увидеть на телеканале «Россия 24».

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 04.05.2017 в 14:43 в рубрике - Новости телеканалов

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