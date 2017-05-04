Пермский зоопарк подарил городу ... зайцев

В Черняевский лес выпустили новых обитателей. В честь своего 90-летнего юбилея Пермский зоопарк подарил городу 5 зайцев-беляков. Зоологи говорят, что раньше их жило в лесу огромное количество. Сейчас остались единицы и популяцию нужно пополнять.

Только после посторонней помощи заяц начинает понимать, что его отпускают… на волю. Видимо, поэтому убегает настолько быстро, что почти сразу исчезает из поля зрения.

Трех зайцев и двух зайчих Пермский зоопарк подарил городу в честь своего 90-летнего юбилея. Звери родились в неволе и прожили здесь почти год. Животные с рождения самостоятельные, поэтому в лесу адаптируются быстро, говорят специалисты.

Елена Бурдина, ученый секретарь Пермского зоопарка: "Мамы их к жизни не готовят. Детенышей зайчиха родила, накормила и все. Не надо обучаться, от кого прятаться, от кого удирать, как строить гнездо, где находить еду. У них это все на уровне инстинктов".

Прогуливаясь по территории парка, можно встретить белок и ежиков. Если повезет - ондатру, куницу и даже ласку. А вот зайцев на площади в 6 га было всего 5. Есть вероятность, что через пару месяцев их поголовье значительно увеличиться.

Встретив такого зверя в Черняевском лису, просто так его не погладить. Животное все же дикое. Поэтому при встрече может укусить или даже пнуть.

Может и покалечить, правда, если удастся поймать. Увечья могут быть действительно серьезными - все из-за мощных лап. Поэтому при встрече лучше за ними просто наблюдать со стороны или же фотографировать.

Вадим Саначев, лесничий Черняевского леса: "Это все интересно посмотреть, как они осваиваются. Я бы издалека наблюдал. Сейчас есть техника любая. Приблизить можно, заснять, посмотреть".

А если сильно хочется разглядеть поближе, можно пойти и в зоопарк. Зайцы там еще остались, и в отличие от вольных, сидят спокойно. В ближайшее время и в этих вольерах ждут пополнения. Ну, а учет животных в Черняевском лесу будут проводить уже зимой - по следам. Если их количество не уменьшится, то, возможно, еще пара пушистых обретет свободу.