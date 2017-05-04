Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

В Перми из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина

Смотреть

дом

Трагедия сегодня днем случилась в Мотовилихинском районе Перми. Из окна многоэтажки на Хрустальной, 12а выпрыгнул молодой человек. Все произошло прямо возле детской площадки. Как рассказывают соседи, семья жила тихо, переехала сюда всего три месяца назад. Жена погибшего на последних месяцах беременности.

Несчастный случай произошел в Мотовилихинском районе. Из дома по адресу Хрустальная, 12а с 8 этажа выпрыгнул мужчина. Он упал прямо на пандус, сломав железные перила.

Екатерина Потапова, очевидец: "Что-то шмякнулось, но у меня даже в голове не было, что это мог человек упасть".

Момент падения Екатерина Потапова видела из окна. Офис, в котором работает девушка, находится на первом этаже дома. Что произошло, она поняла не сразу. Только спустя 10 минут тело обнаружили женщины, которые вышли на прогулку с детьми.

Екатерина Потапова, очевидец: "Он упал, видно было, что кроссовки с него слетели, кепочку его потом подобрали. А девушка бегала, визжала, ей чуть плохо не стало. Потом мужчина подошел, его потрогал, и показал, что уже все".

падение

Местные жители неохотно рассказали, что погибшему было не больше 25 лет, и его мучили сильные головные боли. Семья переехала в этот дом три месяца назад. Квартиру взяли в ипотеку. Погибший работал вахтовым методом в Татарстане. Его жена сейчас находится на последних месяцах беременности. Говорят, она вышла в магазин, а когда вернулась, квартира была заперта изнутри. 

По словам очевидцев, скорая на место происшествия приехала быстро. Правда, сделать медики уже ничего не могли. Около 2,5 часов тело погибшего лежало на асфальте в луже крови. И это при том, что неподалеку на площадке гуляли маленькие дети. В Следственном комитете пока лишь сообщили только о том, что насильственных действий в отношении погибшего не совершалось. Похоже, что мужчина действительно выпрыгнул из окна собственной квартиры, предварительно заперев дверь изнутри.

Версий случившегося у местных жителей и очевидцев сразу несколько. В любом случае в случившемся придется разбираться следственным органам.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 09:48 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

Дом радио встречал дорогих гостей

«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермяк переделал «Ниву» в танк

Паводок не время для сплава

В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

«Пермский период» собирает силачей

Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

Обратите внимание

в Перми

В Перми запущены 5 из 11 фонтанов

До 9 мая планируется подключить и остальные фонтаны города, в том числе и самый старый - в сквере у театра оперы и балета, которому в этом году исполняется 110 лет.
читать04.05.2017 в 10:13
Метки: в Перми, Общество

В Перми из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина

Из дома по адресу Хрустальная, 12а с 8 этажа выпрыгнул мужчина. Жена погибшего на последних месяцах беременности.
смотреть читать04.05.2017 в 09:48
Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

В больницы Ижевска с отравлением попали 14 подростков из Пермского края, участники чемпионата «Что? Где? Когда?», который проходил в удмуртском лагере «Дружба».
смотреть читать04.05.2017 в 09:23
Метки: в Перми, Общество

Дом радио встречал дорогих гостей

В преддверии Дня радио ГТРК Пермь посетили ветераны Союза журналистов. Почетным гостям устроили экскурсию по Дому радио.
смотреть читать03.05.2017 в 23:40
Метки: в Перми, Общество, Радио

Пермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лес

Сотрудники зоопарка выпустят в Черняевский лес 5 зайцев-беляков, что вдвое увеличит количество зайцев на этой особо охраняемой природной территории.
читать03.05.2017 в 17:53
Метки: в Перми, Общество

в России

Готовимся к ЕГЭ с Яндексом

Бесплатные онлайн-курсы помогут подтянуть знания по математике и русскому языку.
читать03.05.2017 в 17:31
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

В Перми подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

В Пермском кадетском корпусе Приволжжского федерального округа состоялось закрытие Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
смотреть читать02.05.2017 в 16:19
Метки: в Перми, в России, Общество, Образование

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Король в цифрах

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
читать30.04.2017 в 13:45
Метки: в России, СМИ, Общество

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

В Лысьве ликвидирован наркопритонВ Лысьве ликвидирован наркопритон

В Перми запущены 5 из 11 фонтановВ Перми запущены 5 из 11 фонтанов

В Перми из окна многоэтажки выпрыгнул мужчинаВ Перми из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина

Массовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермякиМассовое отравление детей в Удмуртии: среди пострадавших есть пермяки

Дом радио встречал дорогих гостейДом радио встречал дорогих гостей

Пермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лесПермский зоопарк выпустит зайцев в Черняевский лес

Уровень воды в Иньве растетУровень воды в Иньве растет

Готовимся к ЕГЭ с ЯндексомГотовимся к ЕГЭ с Яндексом

Березники: предстоит переселить порядка 2 тыс. семейБерезники: предстоит переселить порядка 2 тыс. семей

Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»Чайковские педагоги устроили «мозговой штурм»

«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев«Котофест»: Мурзики и Барсики нашли новых хозяев

Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»Пермское УФАС: «Это первый случай в нашей практике»

В Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню ПобедыВ Перми начинаются праздничные мероприятия ко Дню Победы

Пермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондоПермячка завоевала «золото» Чемпионата Европы по тхэквондо

Пермяк переделал «Ниву» в танкПермяк переделал «Ниву» в танк

Паводок не время для сплаваПаводок не время для сплава

В Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходовВ Березниках пьяный лихач сбил насмерть пешеходов

«Пермский период» собирает силачей«Пермский период» собирает силачей

Весенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропортуВесенний флешмоб: Губернский оркестр сыграл в аэропорту

Пожароопасные выходныеПожароопасные выходные

Кино в дни ПобедыКино в дни Победы

Триумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяковТриумф обмана? Без денег и квартир могут оказаться 1,5 тысячи пермяков

Red Bull 400: бегут экстремалыRed Bull 400: бегут экстремалы

Шоу «Бонобо»: премьера в пермском циркеШоу «Бонобо»: премьера в пермском цирке

В Прикамье ожидаются сильные ливни с градомВ Прикамье ожидаются сильные ливни с градом

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru