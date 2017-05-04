В Перми из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина

Трагедия сегодня днем случилась в Мотовилихинском районе Перми. Из окна многоэтажки на Хрустальной, 12а выпрыгнул молодой человек. Все произошло прямо возле детской площадки. Как рассказывают соседи, семья жила тихо, переехала сюда всего три месяца назад. Жена погибшего на последних месяцах беременности.

Несчастный случай произошел в Мотовилихинском районе. Из дома по адресу Хрустальная, 12а с 8 этажа выпрыгнул мужчина. Он упал прямо на пандус, сломав железные перила.

Екатерина Потапова, очевидец: "Что-то шмякнулось, но у меня даже в голове не было, что это мог человек упасть".

Момент падения Екатерина Потапова видела из окна. Офис, в котором работает девушка, находится на первом этаже дома. Что произошло, она поняла не сразу. Только спустя 10 минут тело обнаружили женщины, которые вышли на прогулку с детьми.

Екатерина Потапова, очевидец: "Он упал, видно было, что кроссовки с него слетели, кепочку его потом подобрали. А девушка бегала, визжала, ей чуть плохо не стало. Потом мужчина подошел, его потрогал, и показал, что уже все".

Местные жители неохотно рассказали, что погибшему было не больше 25 лет, и его мучили сильные головные боли. Семья переехала в этот дом три месяца назад. Квартиру взяли в ипотеку. Погибший работал вахтовым методом в Татарстане. Его жена сейчас находится на последних месяцах беременности. Говорят, она вышла в магазин, а когда вернулась, квартира была заперта изнутри.

По словам очевидцев, скорая на место происшествия приехала быстро. Правда, сделать медики уже ничего не могли. Около 2,5 часов тело погибшего лежало на асфальте в луже крови. И это при том, что неподалеку на площадке гуляли маленькие дети. В Следственном комитете пока лишь сообщили только о том, что насильственных действий в отношении погибшего не совершалось. Похоже, что мужчина действительно выпрыгнул из окна собственной квартиры, предварительно заперев дверь изнутри.

Версий случившегося у местных жителей и очевидцев сразу несколько. В любом случае в случившемся придется разбираться следственным органам.