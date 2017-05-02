1 мая 2017 г. Большая праздничная демонстрация в Перми
Пермяки отметили праздник Весны и Труда первомайской демонстрацией. Участниками многотысячной демонстрации стали представители краевого Совета профсоюзов, предприятий и организаций города, вузов и ссузов, студенческой молодёжи, руководители города и края. Коллектив ГТРК "Пермь" подготовил телеверсию демонстрации.
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