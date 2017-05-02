Электричек стало больше
Пермские электрички переходят на летний режим работы. На линии вышли 12 дополнительных поездов, которые курсируют до станций Менделеево, Григорьевская, Дивья и Кукуштан. Если повезет, можно попасть на один из трех поездов с детским вагоном, в котором располагается специальный безопасный манеж. Здесь самые маленькие смогут скоротать путь за игрой. Узнать поезда можно по специальной надписи.
И еще один бонус для велосипедистов - традиционная акция железнодорожников стартует с 1 мая.
Сергей Канцур генеральный директор ОАО Пермская пригородная компания: "Уже третий год подряд проводится акция с 1 мая по 30 сентября. Велосипед в электропоезде провозится бесплатно. Велосипедист оплачивает только собственный проезд, а велосипед берет с собой".
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