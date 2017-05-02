Склад макулатуры тушили сразу 10 спецмашин
Крупный пожар произошел в Дзержинском районе Перми. Клубы дыма были заметны даже в отдаленных районах города. На улице Рабочей загорелся склад макулатуры. В это время в здании находилось около 30 рабочих, всех удалось успешно эвакуировать, никто не пострадал. Бороться с огнем приехали сразу 10 спецмашин. Мало того, что прессованную макулатуру достаточно сложно потушить, вдобавок ко всему у здания рухнула крыша. От огня могли пострадать соседние строения и даже транссибирская магистраль.
Михаил Лекомцев, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Пермскому краю: "Сложность была в том, что была большая площадь возгорания, макулатура, горящая бумага хорошо разлетается. Если бы был сильный ветер, могла быть реальная угроза перехода на соседние объекты. В данном случае ликвидировали успешно в короткие сроки".
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