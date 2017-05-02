Тюрьма открывает скрытые таланты

В Перми открылась одна из самых популярных ярмарок – та, которую проводит ГУФСИН. Цены здесь традиционно ниже, а ассортимент впечатляет.

Каждый год и иногда не по разу пермяков ждёт такое изобилие. Это выставка Главного Управления федеральной службы исполнения наказаний «Весна-2017». Не только деревянной мебелью ручной работы славятся выставки ГУФСИН. Если оглядеться по сторонам, это изделия из дерева, из металла, из материи. Мебель вся сделана добротно.



На цены стоит обратить внимание. Пермяки, многие из посетителей ищут вещи, которые пригодятся не только дома, но сейчас с открытием сезона - на дачах. Вот стол со стульями, подойдёт для дома и улицы - весь набор 26 тысяч рублей.

И вот одно из самых популярных мест на этой выставке, кроме мебели, кроме еды, кроме сувениров, это спецодежда. Тем, кто любит стиль милитари, и судя по тому, что я вижу, любят его очень - покупают куртки, пилотки. Скажите, любую спецодежду можете предоставить на выбор?

- Конечно, у нас широкий ассортимент на производстве!

От тысячи до трёх тысяч рублей стоимость комплектов, разлетаются быстро. По соседству - всё, что может пригодиться в бане, вплоть до мелочей.

Весенняя выставка-продажа посвящена круглой дате - 75-летию ГУФСИН в Пермском крае. И в первый раз за время проведения таких ярмарок, здесь будет проводиться лотерея.



Возвращаясь к сувенирам и изделиям из металла, они есть разные, огромные мангалы, целые беседки, скамейки с металлическими элементами и красивые цветы.

